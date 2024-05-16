В Раде заявили о невозможности подать апелляцию для уклонистов

Депутат Рады Федиенко заявил о невозможности подать апелляцию для уклонистов

На Украине по новому закону о мобилизации будут предусмотрены решения суда без апелляции для уклонистов. О невозможности подать соответствующую жалобу заявил депутат Верховной Рады Александр Федиенко, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

Парламентарий рассказал, что суды «будут завалены делами» о лишении уклонистов прав на управление автомобилем. Он добавил, что суды не смогут справиться с таким количеством материалов, в связи с чем и было принято решение об отмене апелляции для избегающих мобилизации граждан.

«Условно говоря, когда [сотрудники] ТЦК (территориальный центр комплектования; украинский аналог военкомата — прим. «Ленты.ру») обратятся в суд, скорее всего, это будет какая-то упрощенная форма обращения, автоматизированная, суд сразу будет выносить решение. Обжалование может быть потом, но человека уже мобилизуют», — объяснил Федиенко.

Ранее стало известно о начале карательной мобилизации в подконтрольном Киеву Херсоне. Как сообщили в пророссийском подполье, сотрудники военкомата с запада Украины «устроили жесточайшую облаву» на горожан 14 мая.