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18:20, 15 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о начале карательной мобилизации в Херсоне

РИА Новости: сотрудники военкомата с запада Украины устроили облаву в Херсоне
СюжетВручение повесток на улице: главное

Фото: Thomas Peter / Reuters

В подконтрольном Киеву Херсоне сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; украинский аналог военкомата) «устроили жесточайшую облаву». Об этом сообщили в пророссийском подполье Херсона, передает РИА Новости.

По данным источника агентства, в начале мая в город прибыли работники военкомата с запада Украины. По городу они передвигаются на синих микроавтобусах с киевскими или одесскими номерами. Представитель подполья уточнил, что представители ТЦК терроризируют население, хватая всех мужчин без разбора даже при наличии у граждан документов об отсрочке.

«Очевидно, Киев, осознавая неминуемость скорой сдачи Херсона, начал карательную мобилизационную кампанию. И делают это специально накануне вступления в силу "закона об ужесточении мобилизации". Видимо, из Херсона хотят выжать все соки», — добавил подпольщик.

Он рассказал, что 14 мая сотрудники ТЦК из западных регионов Украины провели облаву на жителей Херсона. По словам собеседника издания, она произошла в Центральном районе города.

Ранее стало известно об ужесточении приговоров уклонистам на Украине. По данным издания «Страна.ua», местные органы прокуратуры начали массово оспаривать в апелляции «несправедливые из-за своей мягкости» решения судов первой инстанции.

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      Екатерина Грищенко
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