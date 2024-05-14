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16:34, 14 мая 2024Бывший СССР

Стало известно об ужесточении приговоров уклонистам на Украине

«Страна.ua»: на Украине суды начали ужесточать приговоры уклонистам

Фото: Reuters

На Украине апелляционные суды начали ужесточать приговоры уклонистам. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Судя по ним (размещенным в судебном реестре решениям — прим. «Ленты.ру»), местные органы прокуратуры массово оспаривают в апелляции "несправедливые из-за своей мягкости" решения судов первой инстанции в отношении уклонистов», — стало известно журналистам.

Так, если суд первой инстанции приговорил украинского уклониста к лишению свободы условно, прокуратура требует пересмотра дела и реального заключения для фигуранта. По данным «Страна.ua», подобным образом было пересмотрено дело против жителя Черновицкой области, не поехавшего в воинскую часть после прохождения медкомиссии. Апелляционный суд отменил условный срок, мужчина был приговорен к трем годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что экс-советник главы МВД Украины Виктор Андрусив назвал уклонистов цыганами. Он рассказал, что уехавшие за границу граждане будут всю жизнь жить в «каких-то контейнерах» и работать только на черных работах.

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      Екатерина Грищенко
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