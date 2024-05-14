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15:13, 14 мая 2024Бывший СССР

На Украине назвали уклонистов цыганами

Экс-советник главы МВД Украины Андрусив назвал уклонистов цыганами

Фото: Mehaniq / Shutterstock / Fotodom

Уклонисты, сознательно уехавшие с Украины, являются не украинцами, а цыганами. Об этом заявил экс-советник главы МВД Виктор Андрусив, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Если ты уклонист, сознательно убежал, то ты не имеешь права говорить, что ты украинец. Ты цыган. Ты выбрал цыганскую жизнь», — отметил он.

По словам Андрусива, уехавшие за рубеж жители страны будут всю жизнь жить в «каких-то контейнерах» и работать только на черных работах. Он также подчеркнул, что, спасая свою жизнь, уклонисты «обрекают себя на бесчестие».

Ранее, 10 мая, депутат Верховной Рады Андрей Осадчук заявил, что на Украине могут запустить процедуру блокировки счетов лиц, уклоняющихся от военной службы, а также наложения взысканий на их имущество. Он напомнил, что штрафы за нарушение военного учета были существенно повышены.

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      Александр Курбатов
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