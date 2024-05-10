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03:04, 10 мая 2024Бывший СССР

На Украине допустили блокировки счетов уклонистов

Депутат Рады Осадчук: на Украине запустят процедуру блокировки счетов уклонистов

Фото: Andrew Kravchenko / Reuters

На Украине может быть запущена процедура блокировки счетов лиц, уклоняющихся от военной службы, и наложения взысканий на их имущество, сообщил депутат Верховной Рады Андрей Осадчук, пишет агентство УНИАН.

По его словам, штрафы за нарушение военного учета были в законодательстве и раньше. Однако сейчас они существенно повышены. Депутат допустил, что украинцы массово будут игнорировать оплату подобных штрафов.

«Тогда включается процедура исполнительного производства, а таким образом можно будет блокировать счета и накладывать взыскание на имущество», — объяснил он. Осадчук пообещал, что закон вступит в силу до конца мая.

Ранее стало известно, что власти Украины хотят выявлять уклоняющихся от мобилизации студентов вузов с помощью единого государственного квалификационного экзамена. Министерство образования планирует ввести в учебных заведениях соответствующее промежуточное испытание, не сдав которое можно попасть под отчисление и потерять отсрочку от службы.

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      Марина Совина
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