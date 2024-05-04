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17:05, 4 мая 2024Бывший СССР

В украинских вузах захотели ввести экзамен для выявления уклонистов

Власти Украины захотели выявлять уклонистов среди студентов с помощью экзамена

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Власти Украины захотели выявлять уклоняющихся от мобилизации студентов вузов с помощью единого государственного квалификационного экзамена. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Известно, что министерство образования планирует ввести в указанных учебных заведениях соответствующее промежуточное испытание, не сдав которое можно попасть под отчисление и потерять отсрочку от службы. Предполагается, что подобная проверка должна помочь сократить число недобросовестных бакалавров, магистров и аспирантов.

При этом экзамен должны будут сдавать в том числе и аспиранты, которые начали учебу в 2022 году. «Аспирантура стала способом избегания определенных обязанностей... Нужно эту ситуацию исправлять», — заявил замминистра образования Украины Михаил Винницкий на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией).

В апреле экс-советник бывшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские власти якобы массово мобилизуют мигрантов в Мариуполе Донецкой народной республики. Однако данная информация не нашла реального подтверждения.

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      Карина Черных
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