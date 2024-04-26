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15:46, 26 апреля 2024Интернет и СМИ

Сообщение о массовой мобилизации мигрантов в Мариуполе не подтвердилось

Сообщение о мобилизации мигрантов в Мариуполе не нашло подтверждения

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Экс-советник бывшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале в пятницу, 26 апреля, заявил, что российские власти якобы массово мобилизуют мигрантов в Мариуполе Донецкой народной республики. Однако данная информация не нашла реального подтверждения.

Андрющенко сообщил, что не менее 20 мужчин азиатской внешности напротив площади Свободы были «загружены в грузовик и депортированы в военкомат». «Ждем на линии фронта. А так — никакой мобилизации, ага», — написал он. При этом автор не указал источника изложенных сведений. К посту также прикреплена короткая видеозапись — на ней видно, как сотрудники силовых структур сопровождают толпу людей в темной одежде. Действие происходит около дома № 102 по улице Ленина. Нет никаких подтверждений тому, что на видео запечатлены именно мигранты.

В действительности в настоящее время призывных мероприятий по мобилизации в России не ведется — данную информацию неоднократно подтверждали представители власти, в том числе Госдумы и Совета Федерации. Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков называл неправдой слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовящейся в текущем году мобилизационной волне в России.

На опубликованном же видео, вероятнее всего, запечатлен рейд против нелегальных мигрантов, прошедший в Мариуполе в начале апреля. В ФСБ России тогда доложили, что к административной ответственности по статье 18.8 («Несоблюдение иностранным поданным правил въезда на территорию РФ или режима проживания») КоАП РФ были привлечены 20 человек, восемь из них выдворены за пределы страны. В ведомстве добавили, что проверочные мероприятия в регионе продолжаются.

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Стоит отметить, что проверки мигрантов проводятся и в других регионах России, это стандартная практика, она не означает проведение мобилизационных мероприятий. Данные меры обусловлены статьей 10 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Согласно документу, любой человек в течение двух недель после приобретения гражданства и получения российского паспорта должен встать на воинский учет. Указанная статья никак не связана с мобилизацией.

В свою очередь врио главы Мариуполя Олег Моргун доложил, что в администрацию не поступало обращений от местных жителей с жалобами в отношении мигрантов — ранее об этом сообщил депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов.

Парламентарий призвал Генпрокуратуру проверить законность проживания мигрантов в городе и пообещал, что партия подготовит соответствующие запросы. «МВД Мариуполя также не подтверждает факт массовых обращений жителей в отношении мигрантов», — заявил Моргун и подчеркнул, что иностранные граждане, пребывающие на территории города, должны состоять на учете в миграционной службе, а в случае, если они найдут работу — иметь официальный трудовой договор.

Утверждения о мобилизации мигрантов в Мариуполе не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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