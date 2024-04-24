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19:38, 24 апреля 2024Россия

В Госдуме заявили о заполонивших Мариуполь и живущих по своим порядкам мигрантах

Депутат Госдумы Миронов сообщил о жалобах жителей Мариуполя на мигрантов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Жители Мариуполя жалуются на заполонивших город мигрантов, живущих по своим порядкам. Об этом заявил депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе партии.

Парламентарий рассказал, что аналогичная ситуация наблюдается и в других населенных пунктах, перешедших под контроль России. Миронов подчеркнул, что в Мариуполе веками складывался национальный состав из представителей разных этносов, включая русских, греков, украинцев, армян, евреев и итальянцев. По его словам, это придало региону свой уникальные черты. «А тут за несколько месяцев город заполонили приезжие из Средней Азии, которые живут по своим законам и порядкам. Лучшего подарка укронацистской пропаганде трудно придумать», — сказал он

Ответственность за приезд мигрантов Миронов возложил на Минстрой России. Он считает, что застройщики города «тиражируют свою излюбленную "бизнес-модель", в основе которой эксплуатация гастарбайтеров». По словам политика, приезжих заселяют в неподлежащие продажи квартиры в уже отстроенных домах в качестве оплаты труда. «Вопросы к Минстрою и подконтрольной ведомству компании "Единый заказчик", при попустительстве которых происходят подобные безобразия, — констатировал депутат.

По его мнению, законность выделения жилья приехавшим в Мариуполь мигрантам следует проверить Генпрокуратуре. Миронов заверил, что СРЗП подготовит соответствующие запросы.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре ужесточить антикриминальные меры в сфере миграции. Он попросил ведомство совместно с МВД проанализировать ситуацию и продумать систему дополнительных профилактических действий.

Помимо этого, в феврале глава государства заявил о необходимости добиться соблюдения мигрантами законов и традиций России. По его словам, с потенциальными приезжими нужно начинать работать еще в их родных странах.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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