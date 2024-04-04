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16:41, 4 апреля 2024Россия

В Совфеде прокомментировали информацию о проведении новой мобилизации в России

Сенатор Бондарев опроверг информацию о проведении новой мобилизации в России
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев опроверг информацию о проведении новой мобилизации в России. Он отметил, что страна справляется имеющимся боевым ресурсом. Его комментарий по ситуации приводит РИА Новости.

Он отметил, что делать это удается и количественно, и качественно.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовится дополнительно мобилизовать 300 тысяч военных к началу лета.

«В России новая волна мобилизации не планируется. Наши ребята подготовлены хорошо», — сказал Бондарев.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что рост числа желающих заключить контракт на службу в Вооруженных силах России говорит о мобилизации общества вокруг президента страны Владимира Путина.

Еще раньше в Минобороны объявили, что с начала 2024 года на службу по контракту поступили более 100 тысяч человек.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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