Зеленский заявил, что в России хотят мобилизовать еще 300 тысяч человек к лету. Что на это ответили в Кремле и Госдуме?

Песков назвал неправдой слова Зеленского о новой мобилизации в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся к лету новой мобилизации в России.

Это неправда Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом 3 апреля заявил, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч человек.

Песков прокомментировал рост желающих служить по контракту

Песков заявил, что рост числа желающих заключить контракт на службу в Вооруженных силах России говорит о консолидации общества вокруг президента страны Владимира Путина и решимости выполнять задачи специальной военной операции (СВО).

Это лишнее свидетельство высокой степени мобилизации нашего общества внутренней и консолидации вокруг президента Путина и вокруг тех задач, которые стоят в рамках СВО Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Ранее Минобороны России сообщило, что с начала года на службу по контракту поступили более 100 тысяч человек. 16 тысяч из них заключили контракты за последние 10 дней. Как рассказали в ведомстве, многих на это решение подвиг теракт в «Крокус Сити Холле».

В Госдуме также опровергли заявления Зеленского

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с RTVI опроверг якобы готовящиеся планы российских властей о мобилизации, призвав не слушать Зеленского.

У нас система комплектования Вооруженных сил позволяет выполнять все поставленные задачи, в первую очередь задачи специальной военной операции. Мобилизации не будет Андрей Картаполов глава комитета Госдумы по обороне

До этого Картаполов заявил, что появившееся фото «приказа» министра обороны Сергея Шойгу о мобилизации еще 300 тысяч человек после выборов президента России является фейком.

Глава думского комитета также назвал ерундой и хайпом информацию о том, что солдат-срочников массово заставляют подписывать контракт с Вооруженными силами (ВС) России. Он отметил, что каждый человек имеет право заключить контракт с Минобороны, в том числе и солдаты срочной службы. Парламентарий подчеркнул, что эта процедура проходит организованно, прозрачно и добровольно.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов указал, что для частичной или полной мобилизации в России предпосылок нет. Он отметил, что верить слухам об этом — все равно, что узнавать новости на базаре.

Российская Федерация — самодостаточная страна, у нас очень мудрое и сильное руководство, и мы сами разберемся внутри своей страны Андрей Красов первый зампред комитета Госдумы по обороне

22 марта член комитета по обороне Госдумы Виктор Заварзин заявил, что информация о новой волне мобилизации в России является слухами. Он отметил, что не располагает данными о том, что будет какая-либо мобилизация. Также депутат рассказал, что в рядах Российской армии еще есть дополнительный резерв от частичной мобилизации.

