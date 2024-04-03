Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:11, 3 апреля 2024Россия

Зеленский заявил, что в России хотят мобилизовать еще 300 тысяч человек к лету. Что на это ответили в Кремле и Госдуме?

Песков назвал неправдой слова Зеленского о новой мобилизации в России

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся к лету новой мобилизации в России.

Это неправда

Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом 3 апреля заявил, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч человек.

Песков прокомментировал рост желающих служить по контракту

Песков заявил, что рост числа желающих заключить контракт на службу в Вооруженных силах России говорит о консолидации общества вокруг президента страны Владимира Путина и решимости выполнять задачи специальной военной операции (СВО).

Это лишнее свидетельство высокой степени мобилизации нашего общества внутренней и консолидации вокруг президента Путина и вокруг тех задач, которые стоят в рамках СВО

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

Ранее Минобороны России сообщило, что с начала года на службу по контракту поступили более 100 тысяч человек. 16 тысяч из них заключили контракты за последние 10 дней. Как рассказали в ведомстве, многих на это решение подвиг теракт в «Крокус Сити Холле».

В Госдуме также опровергли заявления Зеленского

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с RTVI опроверг якобы готовящиеся планы российских властей о мобилизации, призвав не слушать Зеленского.

У нас система комплектования Вооруженных сил позволяет выполнять все поставленные задачи, в первую очередь задачи специальной военной операции. Мобилизации не будет

Андрей Картаполовглава комитета Госдумы по обороне

До этого Картаполов заявил, что появившееся фото «приказа» министра обороны Сергея Шойгу о мобилизации еще 300 тысяч человек после выборов президента России является фейком.

Глава думского комитета также назвал ерундой и хайпом информацию о том, что солдат-срочников массово заставляют подписывать контракт с Вооруженными силами (ВС) России. Он отметил, что каждый человек имеет право заключить контракт с Минобороны, в том числе и солдаты срочной службы. Парламентарий подчеркнул, что эта процедура проходит организованно, прозрачно и добровольно.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов указал, что для частичной или полной мобилизации в России предпосылок нет. Он отметил, что верить слухам об этом — все равно, что узнавать новости на базаре.

Российская Федерация — самодостаточная страна, у нас очень мудрое и сильное руководство, и мы сами разберемся внутри своей страны

Андрей Красовпервый зампред комитета Госдумы по обороне

22 марта член комитета по обороне Госдумы Виктор Заварзин заявил, что информация о новой волне мобилизации в России является слухами. Он отметил, что не располагает данными о том, что будет какая-либо мобилизация. Также депутат рассказал, что в рядах Российской армии еще есть дополнительный резерв от частичной мобилизации.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил, что в России хотят мобилизовать еще 300 тысяч человек к лету. Что на это ответили в Кремле и Госдуме?

      В США раскрыли опасность БРИКС для доллара

      Шойгу предупредил Францию о последствиях отправки контингента на Украину

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала видео в крошечном бикини

      Роскомнадзор объяснил сбой в работе WhatsApp

      Главы МИД Украины и Венгрии провели встречу в Брюсселе

      «Зенит» победил «Спартак» в матче Кубка России

      В Израиле объявили о дополнительном призыве резервистов

      На Западе заявили о гибели польского генерала от ракетного удара в Донбассе

      Собянин рассказал об устранении последствий непогоды в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше