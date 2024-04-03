Песков прокомментировал слова Зеленского о мобилизации в России

Песков назвал неправдой слова Зеленского о якобы готовящейся в РФ мобилизации

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о якобы готовящейся в России мобилизации являются неправдой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее Зеленский заявил, что в России якобы планируется мобилизовать 300 тысяч человек к 1 июня 2024 года.

«Это неправда», — прокомментировал представитель Кремля его заявление.

Ранее член комитета по обороне Госдумы Виктор Заварзин заявил, что информация о новой волне мобилизации в России является слухами. Он отметил, что не располагает данными о том, что будет какая-либо мобилизация. Также депутат рассказал, что в рядах Российской армии еще есть дополнительный резерв от частичной мобилизации.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком появившееся фото «приказа» министра обороны Сергея Шойгу о мобилизации еще 300 тысяч человек после выборов президента страны.