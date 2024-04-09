В ФСБ рассказали о выдворении из России восьми мигрантов после рейда в Мариуполе

ФСБ: восемь мигрантов выдворили из России после рейда в Мариуполе

После рейда в Мариуполе восемь мигрантов выдворили из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Донецкой народной республике.

По данным ведомства, всего к административной ответственности по статье 18.8 («Несоблюдение иностранным поданным правил въезда на территорию РФ или режима проживания») КоАП РФ были привлечены 20 мигрантов. Отмечается, что фильтрационно-проверочные мероприятия в ДНР продолжаются.

5 апреля в Тюмени сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии провели рейды по ночным заведениям города и выявили 21 иностранца, нарушивших российское миграционное законодательство.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо добиться того, чтобы мигранты соблюдали законы и традиции России, а также учили язык. Он назвал хорошей идею ориентироваться при приеме людей, которые хотят жить в РФ. Кроме того, Путин поручил Генеральной прокуратуре (ГП) ужесточить антикриминальные меры, в том числе в сфере миграции.