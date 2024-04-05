Росгвардия выявила нелегальных мигрантов в ходе рейда по ночным клубам

В Тюмени Росгвардия выявила 21 мигранта, нарушивших законодательство

В Тюмени сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии провели рейды по ночным заведениям города и выявили 21 иностранца, нарушивших российское миграционное законодательство. Об этом в пятницу, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

В отношении восьми человек были составлены административные протоколы по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию, либо режима пребывания в Российской Федерации. Также, еще 13 иностранцев привлечены к ответственности по этой же статье. Все материалы переданы в суд.

Полиция сообщает, что на территории Тюменской области продолжается контроль над соблюдением миграционного законодательства.

3 апреля полиция Орловской области провела в жилых домах, на стройках и предприятиях рейды по выявлению незаконных мигрантов.

