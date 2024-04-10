В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации

Депутат Госдумы Соболев опроверг слухи о новой мобилизации в России

В России не планируется проводить новую мобилизацию. Слухи об этом опроверг депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев, слова которого приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

По словам члена комитета нижней палаты парламента по обороне, сейчас Вооруженные силы России пополняются на добровольной основе, военнослужащими по контракту. «Каждый субъект РФ имеет задачу набрать определенное количество военнослужащих по контракту, и никакой мобилизации не будет», — заверил он.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отвечая на аналогичный вопрос, заявил, что мобилизация как явление является пройденным этапом для Российской армии. Он подчеркнул, что нынешняя система комплектования вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач.

3 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к лету в России хотят мобилизовать еще 300 тысяч человек. Его слова опроверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В свою очередь, Минобороны России отчиталось о росте числа россиян, желающих служить по контракту. По данным ведомства, с января по апрель 2024 года на военную службу на добровольной основе поступили более 100 тысяч граждан страны.