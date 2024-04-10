Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:32, 10 апреля 2024Россия

В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации

Депутат Госдумы Соболев опроверг слухи о новой мобилизации в России

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В России не планируется проводить новую мобилизацию. Слухи об этом опроверг депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев, слова которого приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

По словам члена комитета нижней палаты парламента по обороне, сейчас Вооруженные силы России пополняются на добровольной основе, военнослужащими по контракту. «Каждый субъект РФ имеет задачу набрать определенное количество военнослужащих по контракту, и никакой мобилизации не будет», — заверил он.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отвечая на аналогичный вопрос, заявил, что мобилизация как явление является пройденным этапом для Российской армии. Он подчеркнул, что нынешняя система комплектования вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач.

Материалы по теме:
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО? И почему им говорят, что этого делать нельзя
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО?И почему им говорят, что этого делать нельзя
26 февраля 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

3 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к лету в России хотят мобилизовать еще 300 тысяч человек. Его слова опроверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В свою очередь, Минобороны России отчиталось о росте числа россиян, желающих служить по контракту. По данным ведомства, с января по апрель 2024 года на военную службу на добровольной основе поступили более 100 тысяч граждан страны.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Игоря Стрелкова попросили отправить из колонии в зону СВО. Как он может попасть на фронт?

      Москвичам назвали сроки начала отключений горячей воды

      Участница Comedy Club раскрыла главную сложность выступлений в шоу

      Литовский министр показал Зеленскому большой пакет поддержки

      Пользователи Windows 10 не смогли установить обновление

      Россиянка привезла родственникам подарки из Турции и нарвалась на уголовное дело

      Олимпийский чемпион назвал условие установки памятника Овечкину в США

      Арест одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» признали законным

      Россиянку задержали за попытку поджечь музей СВО в российском городе

      Национализированная Германией «дочка» «Газпрома» продолжит импорт СПГ из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше