Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:58, 9 апреля 2024Россия

В Госдуме ответили на вопрос о вероятности мобилизации в мае

Депутат ГД Картаполов: мобилизации в мае не будет ни при каких условиях

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Мобилизации в мае не будет ни при каких условиях. Так на соответствующий вопрос ответил депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов, заявление парламентария приводит Telegram-канал RTVI.

По словам Картаполова, мобилизация как явление является для российских Вооруженных сил «пройденным этапом».

«Сегодняшняя система комплектования Вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач», — прокомментировал вероятность новой мобилизации Картаполов.

Материалы по теме:
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО? И почему им говорят, что этого делать нельзя
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО?И почему им говорят, что этого делать нельзя
26 февраля 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Ранее первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев также опроверг информацию о проведении новой мобилизации в России. Он заявлял, что страна справляется с задачами спецоперации имеющимся боевым ресурсом.

Известно, что с начала 2024 года на службу по контракту поступили более 100 тысяч человек.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      СК заявил, что деньги на теракты в России переводили через украинскую газовую компанию. В ней работал сын Байдена

      Стало известно о помощи Великобритании в разработке Украиной оборонной продукции

      Уровень реки в российском регионе превысил неблагоприятную отметку

      Автомобиль Росгвардии попал в ДТП в центре Москвы

      Стало известно о грядущей перестановке в Судебном департаменте России

      Российским маркетплейсам предложили платить за сети связи

      Туриста поймали с чемоданом марихуаны на 18 миллионов рублей

      Немецкая журналистка получила убежище в России

      Перенос пуска «Ангары» сочли рутиной

      Ехавшего из школы 12-летнего россиянина насквозь прошило осколками при атаке ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше