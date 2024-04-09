В Госдуме ответили на вопрос о вероятности мобилизации в мае

Депутат ГД Картаполов: мобилизации в мае не будет ни при каких условиях

Мобилизации в мае не будет ни при каких условиях. Так на соответствующий вопрос ответил депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов, заявление парламентария приводит Telegram-канал RTVI.

По словам Картаполова, мобилизация как явление является для российских Вооруженных сил «пройденным этапом».

«Сегодняшняя система комплектования Вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач», — прокомментировал вероятность новой мобилизации Картаполов.

Ранее первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев также опроверг информацию о проведении новой мобилизации в России. Он заявлял, что страна справляется с задачами спецоперации имеющимся боевым ресурсом.

Известно, что с начала 2024 года на службу по контракту поступили более 100 тысяч человек.