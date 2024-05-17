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15:27, 17 мая 2024Бывший СССР

Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ВСУ

Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию в ВСУ некоторых заключенных

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию в Вооруженные силы Украины (ВСУ) некоторых категорий заключенных. Об этом свидетельствуют данные карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.

Как следует из данных карточки, Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Украины и другие законы Украины относительно внедрения института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности» 17 мая.

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      Глеб Палехов
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