Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ВСУ

Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию в ВСУ некоторых заключенных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию в Вооруженные силы Украины (ВСУ) некоторых категорий заключенных. Об этом свидетельствуют данные карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.

Как следует из данных карточки, Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Украины и другие законы Украины относительно внедрения института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности» 17 мая.