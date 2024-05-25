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15:34, 25 мая 2024Бывший СССР

Драку в Одессе связали с падением популярности властей Украины

Политолог Федоров: жители Украины все больше сопротивляются действиям властей

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Произошедшая в Одессе массовая драка свидетельствует о системном кризисе на Украине и падении популярности ее руководства. На это указал руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров в комментарии агентству «Регнум».

«В обществе накапливается усталость от действий властей, и люди начинают более открыто сопротивляться. Сейчас чувствуется переломный момент в отношении украинцев к своей государственности», — подчеркнул он, назвав меры по мобилизации населения главным фактором нынешнего недовольства украинцев.

При этом в наибольшей степени протестные настроения распространены среди украинской молодежи. По словам эксперта, она проявляла недовольство властями и ранее, но особое изменение настроений произошло после жестких мер по мобилизации. В целом украинцы на данный момент готовы к решительным действиям для изменения существующего положения в стране, резюмирует Федоров.

Массовая драка произошла утром в Аркадии, курортном районе Одессы. По сообщениям издания «Страна.ua», участвовавших в происшествии гражданских лиц было значительно больше, чем военнослужащих.

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      Дмитрий Попов
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