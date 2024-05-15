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06:36, 15 мая 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ признался в расстреле сослуживцев из окна многоэтажки

«РВ»: боец ВСУ стрелял в солдат из окна многоэтажки в Волчанске за отказ воевать

Фото: Thomas Peter / Reuters

В ходе наступления в Волчанске бойцы российской группировки «Север» взяли в плен нескольких военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и допросили. Один из пленных, военнослужащий заградительного отряда Александр Матлай признался, что гнал мобилизованных сослуживцев на убой, а за отказ воевать — расстреливал их прямо из окна многоэтажки, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Матлай честно ответил на вопрос, стрелял ли он по своим солдатам, когда те начали отступать. Он извинился перед сослуживцами и призвал их сдаваться в плен, аргументировав это тем, что украинцы «идут на преступление».

Также захваченные военнопленные из отряда «Кракен» рассказали, как проходило наступление армии ВС России. По их словам, их окружили со всех сторон и отрабатывали огневые позиции ВСУ прицельным огнем артиллерии, дронами и танком. Позиции оказались не подготовлены для обороны, признал один из украинцев.

Ранее Генштаб ВСУ признал отход своих военных под Волчанском. «Ситуация в районах боевых действий остается сложной», — подчеркнули в ведомстве.

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      Александра Синицына
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