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00:09, 15 мая 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ признал отход своих военных под Волчанском

Генштаб ВСУ признал отход своих военных под Волчанском на более выгодные позиции

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены переместиться на более выгодные позиции в районе города Волчанск в Харьковской области, признал генштаб ВСУ в своей сводке, опубликованной в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что решение было принято в связи с штурмовыми действиями российской армии. Также «перемещение на более выгодные позиции» произошло в районе села Лукьянцы.

«Ситуация в районах боевых действий остается сложной», — подчеркнули в Генштабе.

Ранее в окрестностях населенного пункта Липцы Харьковской области найдены брошенные материалы для укреплений ВСУ. Неиспользованными материалами завладели российские военные.

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      Марина Совина
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