Генштаб ВСУ признал отход своих военных под Волчанском
Генштаб ВСУ признал отход своих военных под Волчанском на более выгодные позиции
Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены переместиться на более выгодные позиции в районе города Волчанск в Харьковской области, признал генштаб ВСУ в своей сводке, опубликованной в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Отмечается, что решение было принято в связи с штурмовыми действиями российской армии. Также «перемещение на более выгодные позиции» произошло в районе села Лукьянцы.
«Ситуация в районах боевых действий остается сложной», — подчеркнули в Генштабе.
Ранее в окрестностях населенного пункта Липцы Харьковской области найдены брошенные материалы для укреплений ВСУ. Неиспользованными материалами завладели российские военные.