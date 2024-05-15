Генштаб ВСУ признал отход своих военных под Волчанском на более выгодные позиции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены переместиться на более выгодные позиции в районе города Волчанск в Харьковской области, признал генштаб ВСУ в своей сводке, опубликованной в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что решение было принято в связи с штурмовыми действиями российской армии. Также «перемещение на более выгодные позиции» произошло в районе села Лукьянцы.

«Ситуация в районах боевых действий остается сложной», — подчеркнули в Генштабе.

Ранее в окрестностях населенного пункта Липцы Харьковской области найдены брошенные материалы для укреплений ВСУ. Неиспользованными материалами завладели российские военные.