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19:20, 14 мая 2024Бывший СССР

В Харьковской области обнаружили брошенные заграждения ВСУ

DeepState: в Харьковской области найдены брошенные заграждения для укреплений

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В окрестностях населенного пункта Липцы Харьковской области найдены брошенные материалы для укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал DeepState.

Журналисты опубликовали фото, на котором находятся неиспользованные с лета 2023 года противотанковые заграждения для строительства укреплений ВСУ. При этом украинские бойцы подтвердили, что территорию вместе с материалами уже взяли под контроль российские военные.

«Не будем делать выводов, пусть их сделает комиссия, которая будет рассматривать добросовестность подрядчиков, возводивших оборонительные сооружения, и ответственных лиц», — заявили в DeepState.

Ранее глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что сообщения об отсутствии фортификаций в Харьковской области являются дезинформацией. Он также добавил, что строительство сооружений продолжается по сей день.

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      Юрий Леонов
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