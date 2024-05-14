DeepState: в Харьковской области найдены брошенные заграждения для укреплений

В окрестностях населенного пункта Липцы Харьковской области найдены брошенные материалы для укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал DeepState.

Журналисты опубликовали фото, на котором находятся неиспользованные с лета 2023 года противотанковые заграждения для строительства укреплений ВСУ. При этом украинские бойцы подтвердили, что территорию вместе с материалами уже взяли под контроль российские военные.

«Не будем делать выводов, пусть их сделает комиссия, которая будет рассматривать добросовестность подрядчиков, возводивших оборонительные сооружения, и ответственных лиц», — заявили в DeepState.

Ранее глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что сообщения об отсутствии фортификаций в Харьковской области являются дезинформацией. Он также добавил, что строительство сооружений продолжается по сей день.