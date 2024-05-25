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12:37, 25 мая 2024Россия

Кремль отреагировал на сообщения о готовящейся мобилизации. Стоит ли россиянам готовиться к новой волне?

В Кремле исключили потребность в проведении новой мобилизации в России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о проведении мобилизации в стране.

Песков прокомментировал РИА Новости публикацию британской газеты The Financial Times о том, что к концу 2024 или началу 2025 года Россия снова объявит мобилизацию. Он напомнил, что Путин неоднократно говорил об отсутствии потребности в этом решении.

Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

На Украине распространяли слухи о скорой мобилизации в России

Глава областной военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что Россия готовит первую мобилизацию в Запорожской области. Он уверял, что для этого подготовлена вся инфраструктура: военкоматы, призывные пункты и призывные столы на каждом предприятии. «Официально план призыва — более 150 тысяч человек. В зоне риска — мужчины от 18 до 30 лет», — заявлял Федоров, чьи слова не подтвердились.

Кроме того, его публикация противоречит заявлению губернатор Запорожской области Евгения Балицкого, сделанному еще в 2022 году. Тогда он говорил, что в течение пяти лет жители региона не будут подлежать мобилизации в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Сообщения о том, что Россия готовит мобилизацию в Запорожской области, не распространилась в российских СМИ, об этом написали лишь украинские медиа.

Также на личных страницах пользователей и в онлайн-сообществах в соцсетях 15 мая, начали распространяться сообщения о том, что министр обороны России Андрей Белоусов подписал указ о новой волне мобилизации в стране и о том, что военкоматы в стране работают круглосуточно. Данная информация не нашла реального подтверждения и оказалась фейковой.

Путин неоднократно заявлял об отсутствии необходимости мобилизации в стране

Частичная мобилизация в России закончилась в октябре 2022-го. Сергей Шойгу, который на тот момент занимал пост министра обороны, доложил президенту Владимиру Путину об ее окончании. Позже глава государства заявил, что второй волны мобилизации в стране не будет, поскольку в этом нет необходимости. Слова Путина неоднократно подтверждали в правительстве.

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Так, вскоре после президентских выборов 2024 года первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев также опроверг информацию о проведении новой мобилизации в России. Он отметил, что страна справляется имеющимся боевым ресурсом.

В России новая волна мобилизации не планируется. Наши ребята подготовлены хорошо

Виктор Бондаревзаместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Песков предположил, что рост числа желающих заключить контракт на службу в Вооруженных силах России говорит о мобилизации общества вокруг Путина.

В марте в Минобороны объявили, что с начала 2024 года на службу по контракту поступили более 100 тысяч человек.

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      Екатерина Подвигина
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