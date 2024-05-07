Сообщение о подготовке Россией мобилизации в Запорожье не подтвердилось

Сообщение Федорова о подготовке РФ мобилизации в Запорожье не подтвердилось

Глава областной военной администрации Запорожской области Иван Федоров написал в Telegram, что Россия готовит первую мобилизацию в Запорожской области. По его словам, для этого там создана вся инфраструктура военкоматы, призывные пункты и призывные столы на каждом предприятии. «Официально план призыва — более 150 тысяч человек. В зоне риска – мужчины от 18 до 30 лет», — уточнил Федоров.

На самом деле мобилизация в России завершилась в октябре 2022 года. Тогда об этом официально объявил министр обороны Сергей Шойгу. Позже президент России Владимир Путин заявил, что второй волны мобилизации в стране не будет, поскольку в этом нет необходимости.

В апреле этого года в Минобороны сообщили, что более 100 тысяч человек подписали контракт с Вооруженными силами России. Число желающих поступить на военную службу по контракту значительно выросло за последние полторы недели как в Москве, так и в других городах страны, отметили в ведомстве. Также утверждалось, что ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране являются до 1700 человек.

Кроме того, в июле 2022-го губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в течение пяти лет жители Запорожской области не будут подлежать мобилизации в связи с чрезвычайными обстоятельствами. «Военно-гражданская администрация никого не призывает и не мобилизует и не будет этого делать. Наши жители не будут подлежать мобилизации по меньшей мере пять лет», – написал он в Telegram.

Информация о том, что Россия готовит мобилизацию в Запорожской области, не распространилась в российских СМИ. В основном об этом написали украинские медиа.

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