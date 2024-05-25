В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации

Песков: Путин неоднократно говорил об отсутствии потребности в мобилизации

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о проведении мобилизации в стране. Его слова приводит РИА Новости.

Песков прокомментировал публикацию The Financial Times о том, что к концу 2024 или началу 2025 года Россия снова объявит мобилизацию. Он напомнил, что Путин неоднократно говорил об отсутствии потребности в этом решении.

«Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе», — ответил представитель Кремля.