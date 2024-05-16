Сообщение о новой волне мобилизации в России оказалось фейком

Сообщение о подписании указа о мобилизации в России оказалось фейком

На личных страницах пользователей и в онлайн-сообществах в соцсетях в среду, 15 мая, начали распространяться сообщения о том, что министр обороны России Андрей Белоусов подписал указ о новой волне мобилизации в стране. Данная информация не нашла реального подтверждения и оказалась фейковой.

В частности, один из таких постов был опубликован в группе «Блог: политика, правда, мифы, факты» в «Одноклассниках». В заметке сообщества, насчитывающего чуть более семи тысяч подписчиков, утверждалось, что в официальном канале Белоусова якобы была опубликована информация о скором начале «второй волны мобилизации, которая должна начаться в мае».

Также в сообщении сказано, что российские военкоматы работают круглые сутки и уже сформировали списки призывников. «Списки отсортированы по регионам, фамилиям и опубликованы в Telegram-канале "Россия Сегодня", мы советуем каждому просмотреть список и найти себя, ведь нужно быть готовым ко всему», — говорилось в тексте. При этом к посту не были приложены ссылки на упомянутые источники и перечни.

В качестве подтверждения изложенных сведений к публикации лишь прикреплена видеозапись — на ней представлен 15-секундный фрагмент недавнего выступления Белоусова, на тот момент кандидата на пост главы Минобороны России, в Совете Федерации. «Речь идет о комплектовании вооруженных сил. Процесс уже запущен — как призыв граждан, так и особенно важно — контрактование», — говорит он.

Однако тиражируемая информация не соответствует действительности. В реальности Белоусов не подписывал никаких документов о мобилизации. Более того, в России подобные указы, как правило, издает президент — в 2022 году, к примеру, глава государства Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Документ был опубликован на официальном портале правовых актов, а также продублирован в официальном Telegram-канале Минобороны. В настоящее время вышеизложенные сведения там отсутствуют.

Также известно, что у Белоусова нет официального канала в Telegram. При этом в упомянутом в Telegram-канале «Россия Сегодня» не представлены какие-либо сведения о мобилизации в России — кроме того, стоить отметить, что канал не имеет никакого отношения к официальным органам власти или СМИ.

Также распространяемых в соцсетях видео выступления Белоусова видны признаки монтажа — если изучить текстовые версии его речи, становится понятно, что на кадрах был вырезан целый эпизод, а оставшиеся части — склеены. В действительности цитата министра звучала иначе и заранее опровергала возможные слухи о якобы готовящейся мобилизации. «Речь идет о комплектовании вооруженных сил: я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах, речь идет о плановых мерах. Но тем не менее этот процесс уже запущен — как призыв граждан, так и особенно важно — контрактование», — сказал руководитель ведомства.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».