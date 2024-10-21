ТАСС: в Курской области воюют 14 бригад ВСУ и подразделения наемников

На территории Курской области против Российской армии воюют 14 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подразделения наемников. Такое число раскрыл командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид в беседе с ТАСС.

«Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, иностранный, грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group (FOG)», — рассказал солдат.

Он отметил, что в Курскую область переброшены практически все боеспособные части ВСУ.

Бои в российском приграничье продолжаются с 6 августа. В Минобороны России 20 октября сообщили, что всего с начала прорыва ВСУ на территорию России украинские войска потеряли более 25 тысяч человек.

Ранее стало известно о нескольких попытках подразделений ВСУ на американских бронеавтомобилях International MaxxPro прорвать тыл Вооруженных сил (ВС) России в Глушковском районе — в районе сел Волфино и Теткино.

