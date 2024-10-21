Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:05, 21 октября 2024Россия

Российский солдат раскрыл число воюющих в Курской области бригад ВСУ

ТАСС: в Курской области воюют 14 бригад ВСУ и подразделения наемников

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На территории Курской области против Российской армии воюют 14 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подразделения наемников. Такое число раскрыл командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид в беседе с ТАСС.

«Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, иностранный, грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group (FOG)», — рассказал солдат.

Он отметил, что в Курскую область переброшены практически все боеспособные части ВСУ.

Бои в российском приграничье продолжаются с 6 августа. В Минобороны России 20 октября сообщили, что всего с начала прорыва ВСУ на территорию России украинские войска потеряли более 25 тысяч человек.

Ранее стало известно о нескольких попытках подразделений ВСУ на американских бронеавтомобилях International MaxxPro прорвать тыл Вооруженных сил (ВС) России в Глушковском районе — в районе сел Волфино и Теткино.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Большинство молдаван проголосовали против вступления в ЕС. Сильнее всего евроинтеграции воспротивились в Гагаузии

      Российский солдат раскрыл число воюющих в Курской области бригад ВСУ

      Стало известно о вступлении экономики США в новый суперцикл

      Эксперты предрекли возврат ключевой ставки ЦБ к историческому максимуму

      Сальдо заявил о планах выставить Украине счет за причиненный ущерб

      НАСА назвало новую дату возвращения на Землю россиянина с МКС

      Мальчика нашли без руки и головы после нападения крокодила на пляже

      Западные авиакомпании сократили число рейсов в Китай из-за российского неба

      Уилан отказался раскрывать способ получения секретных документов

      Постпред Ульянов рассказал о судьба Запада в случае блокировки соцсети X

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше