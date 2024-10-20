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16:10, 20 октября 2024Россия

Стало известно о попытках украинской группировки прорвать российский тыл в Курской области

Mash: 20 бойцов ВСУ дважды пытались зайти в тыл ВС РФ под Курском

Кадр: Telegram-канал Mash

О нескольких попытках группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе 20 человек прорвать тыл Вооруженных сил (ВС) России под Курском сообщает Mash. Стало известно, что украинские бойцы на американских бронеавтомобилях International MaxxPro дважды хотели атаковать российских бойцов в Глушковском районе — в районе сел Волфино и Теткино.

По сведениям источника, члены группировки были вооружены винтовками Bren-2, Colt M4-A3, пулеметом M249 SAW и шведскими гранатометами AT4. Попытка нападения была успешно отражена российскими бойцами. Mash пишет, что в результате были уничтожены 10 украинских солдат, остальные отступили.

Кроме того, сообщается о попытках ВСУ прорваться на бронетранспортерах Stryker в ранее зачищенный населенный пункт Зеленый Шлях. По данным военкоров, таким образом они хотели вернуть под контроль имеющую стратегическую важность трассу СуджаКоренево (ее использовали для снабжения подразделений). Попытка прорыва также была отражена ВС РФ.

Бои в российском приграничье продолжаются с 6 августа. В Минобороны России 20 октября сообщили, что всего с начала прорыва ВСУ на территорию России украинские войска потеряли более 25 тысяч человек.

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      Анастасия Алимпиева
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