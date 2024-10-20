Российские военные попали в окружение под Курском после вторжения ВСУ. Бойцы смогли выбраться только спустя два месяца

Бойцы ВС России два месяца выбирались из окружения в Курской области

Российские военнослужащие оказались в окружении после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область в августе. Они смогли выбраться оттуда лишь спустя два месяца, рассказал боец Максим Андреев.

Он поделился, что первое время после нападения на регион солдаты рассредоточились по позициям и «целый день» ждали появления противника, готовились к атаке, но долгое время ничего не происходило. Затем стало известно, что украинские войска прорвались через соседний взвод, после чего был дан приказ выйти из окружения.

Российские военные на протяжении двух месяцев укрывались в лесах, им помогали мирные жители, оказавшиеся на занятой украинскими солдатами территории, — давали еду и воду, предоставляли информацию о позициях противника. Им удалось выйти из окружения только через два месяца уже после начала контрнаступления ВС РФ. Солдатам оказали всю необходимую помощь и эвакуировали в тыл.

Российские разведчики месяц пробыли в окружении ВСУ под Курском

Трое российских разведчиков около месяца пробыли в окружении ВСУ в Курской области, рассказал депутат Тюменской облдумы, спецпредставитель губернатора по вопросам специальной военной операции Николай Савченко. Он сообщил, что они передавали в штаб информацию о расположении подразделений противника.

До этого командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов проинформировал о спасении российских бойцов из окружения в Курской области, где они провели около месяца. Он отметил, что у спецназовцев отсутствовал прямой доступ к солдатам. Алаудинов пояснил, что войска не бросили позиции, поскольку это очень важный логистический узел. «Поэтому нам нельзя было его отдавать до тех пор, пока мы конкретно не закрепились уже на следующем участке. После этого мы этих ребят вывели», — рассказал он.

В окружение ВСУ в Курской области попали 40 срочников

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что августе сорок солдат срочной службы оказались в окружении ВСУ в Курской области. По его словам, спастись им помогли шесть российских военных — четверо бойцов полка «Ахмат-Чечня» Минобороны и двое пограничников. Бойцы удерживали позиции на одном из участков границы, хотя находились практически в полном окружении, отражая атаки противника, пока не закончились снаряды.

Кадыров отметил, что после этого они покинули позиции и вывели срочников из окружения. Военные 18 дней добирались через леса и заслоны ВСУ до российских частей.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Сотни украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа.