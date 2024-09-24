Алаудинов заявил о выведении российских бойцов из окружения в Курской области

Алаудинов заявил о спасении бойцов ВС РФ из окружения в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что военнослужащие ВС России, которые около месяца оставались в окружении в Курской области после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион, были успешно выведены. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Алаудинов заявил, что у спецназовцев не было прямого доступа к окруженным российским военным. По его словам, войска не бросили позиции, поскольку это очень важный логистический узел. «Поэтому нам нельзя было его отдавать до тех пор, пока мы конкретно не закрепились уже на следующем участке. После этого мы этих ребят вывели», — сказал он.

Командир «Ахмата» добавил, что все спасенные военные находятся в госпиталях. Он также отметил, что большинство из них было решено вывезти из Курской области на лечение в Москву и другие российские регионы.

Ранее Алаудинов заявил, что иностранные подразжеления зафиксированы в рядах Вооруженных сил Украины на территории Курской области на отдельных участках. По его словам, иностранцы выполняют различные функции в украинских войсках, их в том числе бросают на штурмы.