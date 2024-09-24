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04:44, 24 сентября 2024Россия

Алаудинов прокомментировал наличие иностранцев в рядах ВСУ в Курской области

Алаудинов: иностранные подразделения зафиксированы в рядах ВСУ в Курской области

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Иностранные подразжеления зафиксированы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области на отдельных участквах. Так прокомментировал ситуацию замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

«Мы знаем, что иностранцев завели, и в Судже они находятся, и на некоторых участках завели некоторые иностранные подразделения», — добавил командир «Ахмата».

По словам Алаудинова, иностранци выполняют различные функции в украинских войсках, их в том числе бросают на штурмы. В день нападения ВСУ на Курскую область наемники из-за границы шли впереди вместе с украинцами, поскольку «операция была организована, подготовлена комитетом штабов блока НАТО».

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      Александра Синицына
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