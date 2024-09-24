Окруженных в Курской области после нападения ВСУ бойцов спасли

Алаудинов: бойцов ВС России, бывших месяц в окружении в Курской области, вывели

Военнослужащих ВС России, которые около месяца оставались в окружении в Курской области после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион, вывели. О спасении бойцов рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления МО РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.

По его словам, спецназовцы не имели прямого доступа к окруженным российским военным. «Конечно, если бы захотели бросить позиции и уйти оттуда, то ушли бы. Но это очень важный логистический узел, поэтому нам нельзя было его отдавать до тех пор, пока мы конкретно не закрепились уже на следующем участке. После этого мы этих ребят вывели», — добавил Алаудинов.

Командир «Ахмата» сообщил, что все спасенные бойцы находятся в госпиталях, большинство из них вывезли из Курской области на лечение в Москву и другие российские регионы.

Ранее Алаудинов заявил о побеге украинских военных с донецкого направления в сторону Киева. Он подчеркнул, что российские военные уверенно продвигаются в ДНР.