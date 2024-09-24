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00:34, 24 сентября 2024Россия

Алаудинов сообщил о побеге украинских военных с донецкого направления

Алаудинов сообщил о побеге солдат ВСУ с донецкого направления в сторону Киева

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале сообщил о побеге украинских военных с донецкого направления в сторону Киева.

По его словам, российские военные уверенно продвигаются в ДНР. «Противник уже понимает, что у него реально фронт на всем направлении рухнул, и потихоньку он делает ноги в сторону Киева, собирается и дает деру», — заявил он.

Алаудинов также сообщил, что в понедельник, 23 сентября, российские войска уничтожили два украинских пункта управления беспилотниками, автомобиль, миномет и пикап с десантом.

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      Марина Совина
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