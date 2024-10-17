Трое российских разведчиков провели месяц в окружении ВСУ под Курском

Тюменский депутат Савченко сообщил о разведчиках в окружении в Курской области

Депутат Тюменской облдумы, спецпредставитель губернатора по вопросам специальной военной операции Николай Савченко рассказал о трех российских военнослужащих, которые около месяца находились в окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщает ТАСС.

По его словам, все это время они вели разведку и передавали в штаб данные о расположении подразделений противника.

Савченко уточнил, что одним из военнослужащих оказался житель Тюменской области. Его поиски начались больше двух месяцев назад. Спустя 70 дней сообщили, что военные найдены. Они передали свои координаты, по которым выдвинулась поисковая группа.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что военнослужащие ВС России, которые около месяца оставались в окружении в Курской области после нападения ВСУ на регион, были успешно выведены.