Военнослужащий Андреев: ВС РФ вышли из окружения под Курском через два месяца

В августе после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область российские военные оказались в окружении и смогли выбраться оттуда лишь спустя два месяца. Об этом агентству РИА Новости рассказал военнослужащий Максим Андреев.

По его словам, в начале вторжения военные рассредоточились по позициям и ждали солдат и технику ВСУ «целый день», однако долгое время ничего не происходило. После этого стало известно, что ВСУ прорвались через соседний взвод, и старшина заявил о необходимости выйти из окружения.

На протяжении двух месяцев российские военные укрывались в лесах, а мирные жители, оказавшиеся на занятой ВСУ территории, помогали российским солдатам едой и водой, а иногда и информацией о позициях украинских военнослужащих. Полностью выйти из окружения удалось только через два месяца, после начала российского контрнаступления в регионе. Военным оказали необходимую помощь и эвакуировали в тыл.

Ранее военный эксперт Олег Глазунов заявил, что ВСУ до последнего не будут отступать из Курской области. Он отметил, что что Киев может даже попытаться вторгнуться на территорию других российских регионов, чтобы убедить западных союзников продолжить финансирование.