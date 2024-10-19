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16:24, 19 октября 2024Бывший СССР

Военный эксперт высказался о перспективах отступления ВСУ из Курской области

Военный эксперт Глазунов: Украина до последнего не отступит из Курской области

Фото: Reuters

Украина до последнего не будет отступать из Курской области, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективах отхода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из российского приграничного региона.

По его мнению, слова украинского военного командования о том, что пути отступления отрезаны, не соответствуют действительности.

«Украинское правительство и [президент Украины Владимир] Зеленский лукавят. Конечно, пути не отрезаны. Это нужно им для того, чтобы не было отступлений, чтобы украинцы продержались в Курской области как можно дольше. От этого зависит и дальнейшее финансирование украинской армии, и судьба Зеленского. Зеленский сейчас находится в подвешенном состоянии, все больше и больше на Западе начинают понимать бессмысленность финансирования Украины, что эти деньги идут впустую. А если они не будут финансировать, украинская армия долго не протянет, неделя — и конец ей. А если украинская армия долго не протянет, то ее главнокомандующий, который довел до такого Украину и украинскую армию, тоже долго не протянет», — сказал он.

Военный эксперт считает, что Киев может даже попытаться вторгнуться на территорию других российских регионов. Он полагает, что только так он сможет убедить западных союзников продолжить финансирование. По мнению Глазунова, украинской стороне важно показать, что военные действия перекинулись и на российскую территорию.

Задача Зеленского — удерживаться как можно больше на территории Курской области, тем самым давая понять Западу: "Смотрите, я еще что-то могу, я держусь на российской территории"

Олег Глазуноввоенный эксперт

Ранее попавший в российский плен в Курской области украинский военный Александр Чмиль рассказал о положении ВСУ в регионе. По его словам, командование заявило бойцам, что пути отступления отрезаны и эвакуации не будет.

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