Кадыров заявил о выводе 40 срочников из окружения ВСУ в Курской области

Кадыров: российские бойцы вывели из окружения в Курской области 40 срочников

Российские бойцы вывели из окружения в Курской области 40 солдат срочной службы. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, шесть бойцов Вооруженных сил России — четверо военных полка «Ахмат-Чечня» Минобороны и двое пограничников — удерживали позиции на одном из участков границы, хотя находились практически в полном окружении.

«Несмотря на всю сложность своего положения, эти бойцы отбивали многочисленные атаки врага, пока у них не кончились боеприпасы. После этого они ушли, чтобы не попасть в плен, и вывели с собой из кольца еще 40 молодых ребят из числа срочников», — рассказала глава Чечни.

Кадыров также сообщил, что военные 18 дней шли через леса и заслоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) к российским частям.

Ранее сообщалось, что российские солдаты срочной службы отразили атаку ВСУ в Курской области и не понесли потерь.