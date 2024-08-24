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13:09, 24 августа 2024Россия

Кадыров заявил о выводе 40 срочников из окружения ВСУ в Курской области

Кадыров: российские бойцы вывели из окружения в Курской области 40 срочников

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Российские бойцы вывели из окружения в Курской области 40 солдат срочной службы. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, шесть бойцов Вооруженных сил России — четверо военных полка «Ахмат-Чечня» Минобороны и двое пограничников — удерживали позиции на одном из участков границы, хотя находились практически в полном окружении.

«Несмотря на всю сложность своего положения, эти бойцы отбивали многочисленные атаки врага, пока у них не кончились боеприпасы. После этого они ушли, чтобы не попасть в плен, и вывели с собой из кольца еще 40 молодых ребят из числа срочников», — рассказала глава Чечни.

Кадыров также сообщил, что военные 18 дней шли через леса и заслоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) к российским частям.

Ранее сообщалось, что российские солдаты срочной службы отразили атаку ВСУ в Курской области и не понесли потерь.

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