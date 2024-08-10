Депутат Гурулев: солдаты-срочники отразили в Курской области атаку ВСУ

Российские солдаты срочной службы отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и не понесли потерь. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Гурулев в интервью «Соловьев LIVE».

По словам Гурулева, солдаты отбили атаку целой бригады ВСУ. Он заявил, что присутствие срочников на российско-украинской границе необходимо. Также депутат напомнил, что солдаты срочной службы участвовали в вооруженных конфликтах в Афганистане и Чечне.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Сотни украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено. Однако бои продолжаются. Соратник Кадырова Апти Алаудинов назвал их решающей битвой.