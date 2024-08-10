Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:36, 10 августа 2024Россия

Российские солдаты-срочники отбили атаку ВСУ в Курской области

Депутат Гурулев: солдаты-срочники отразили в Курской области атаку ВСУ

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Российские солдаты срочной службы отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и не понесли потерь. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Гурулев в интервью «Соловьев LIVE».

По словам Гурулева, солдаты отбили атаку целой бригады ВСУ. Он заявил, что присутствие срочников на российско-украинской границе необходимо. Также депутат напомнил, что солдаты срочной службы участвовали в вооруженных конфликтах в Афганистане и Чечне.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Сотни украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено. Однако бои продолжаются. Соратник Кадырова Апти Алаудинов назвал их решающей битвой.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Украины

      ВСУ обстреляли Горловку в ДНР

      Президент МОК Бах не будет баллотироваться на новый срок

      Дрон ВСУ взорвался перед автомобилем губернатора Гладкова

      Российские солдаты-срочники отбили атаку ВСУ в Курской области

      «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче РПЛ

      Появилось полное видео спасения военкора Поддубного в Курской области

      Посольство России заявило о работе над увольнением индийцев с военной службы

      «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии

      В российские войска начал поступать новый ручной пулемет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше