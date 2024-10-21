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06:23, 21 октября 2024Бывший СССР

Российский боец озвучил рекорды сложности боев в Курской области

Боец «Ахмата» Аид: Курская область побила рекорды по сложности боев с ВСУ

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Курской области был побит рекорд в плане сложности ведения боевых действий с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с ТАСС заявил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«Мне есть с чем сравнивать. Интенсивность боев в Курской области, особенно в начале, когда у нас не было времени даже на сон и на еду», — объяснил военнослужащий.

Аид обратил внимание, что до вторжения украинской армии в российский регион его группа была направлена в Волчанск, также они побывали в Белогоровке и Серебрянском лесничестве. Как рассказал военный, проходившие в этих районах спецоперации (СВО) бои были трудными, однако их интенсивность не идет в сравнение с боестолкновениями в Курской области.

Ранее стало известно, что на территории Курской области против Российской армии воюют 14 бригад ВСУ при поддержке подразделений наемников. Он подчеркнул, что для ведения боя в российский регион были переброшены практически все боеспособные части Украины.

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      Александра Синицына
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