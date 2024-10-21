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08:12, 21 октября 2024Россия

В Курской области рассказали о предложении ВСУ вывезти жителей на Украину

Жительница Курской области Белоусова: ВСУ предлагали людям вывезти их на Украину

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украинские военнослужащие предлагали жителям Курской области вывезти их на Украину. Об этом заявила жительница приграничного российского региона Галина Белоусова, ее цитирует РИА Новости.

«Вот лично к нам приезжали из комендатуры. Заместитель начальника военной комендатуры разговаривал. Предлагали эвакуироваться в сторону Украины или в сторону России. Ну, попросили меня составить списки. Я составила списки все», — рассказала женщина.

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По ее словам, никто не согласился выезжать в сторону Украины, так как жители не доверяли украинским военным. В то же время появлялись сообщения о том, что людей насильно вывозят в сторону Украины и их дальнейшая судьба неясна.

Ранее волонтер заявила, что ВСУ устраивали засады на мирных жителей в приграничном регионе. Такая ситуация, в частности, произошла при попытке вывезти людей через село Коренево.

Бои с ВСУ идут в Курской области больше двух месяцев. В сентябре Вооруженные силы России начали контрнаступление. За все время боев из-за действий ВСУ как минимум 300 мирных жителей области пострадали, а 70 не выжили, сообщал посол МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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