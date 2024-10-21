В Курской области рассказали о предложении ВСУ вывезти жителей на Украину

Жительница Курской области Белоусова: ВСУ предлагали людям вывезти их на Украину

Украинские военнослужащие предлагали жителям Курской области вывезти их на Украину. Об этом заявила жительница приграничного российского региона Галина Белоусова, ее цитирует РИА Новости.

«Вот лично к нам приезжали из комендатуры. Заместитель начальника военной комендатуры разговаривал. Предлагали эвакуироваться в сторону Украины или в сторону России. Ну, попросили меня составить списки. Я составила списки все», — рассказала женщина.

По ее словам, никто не согласился выезжать в сторону Украины, так как жители не доверяли украинским военным. В то же время появлялись сообщения о том, что людей насильно вывозят в сторону Украины и их дальнейшая судьба неясна.

Ранее волонтер заявила, что ВСУ устраивали засады на мирных жителей в приграничном регионе. Такая ситуация, в частности, произошла при попытке вывезти людей через село Коренево.

Бои с ВСУ идут в Курской области больше двух месяцев. В сентябре Вооруженные силы России начали контрнаступление. За все время боев из-за действий ВСУ как минимум 300 мирных жителей области пострадали, а 70 не выжили, сообщал посол МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник.