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13:11, 16 октября 2024Россия

Стало известно о засадах ВСУ на мирных жителей в Курской области

Волонтер заявила, что ВСУ устраивали засады на мирных жителей в Курской области

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устраивали засады на мирных жителей в Курской области. Об этом стало известно из рассказа волонтера, передает ТАСС.

По словам россиянки, украинские солдаты стреляли по машинам и расправлялись с мирными жителями, которые пытались выехать через село Коренево.

«Люди просто-напросто пытались выехать, но столкнулись с засадой диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая стояла по обе стороны дороги», — вспомнила собеседница агентства.

Как рассказала волонтер, от рук украинских солдат пострадали ее дядя и соседи, а также две семьи с детьми. С ее слов, их не удалось спасти.

Бои с украинскими войсками в Курской области продолжаются с 6 августа. Ранее очевидцы рассказывали, что на трассе, ведущей к селу Мартыновка в российском приграничье, украинские солдаты расправлялись «со всеми подряд и без разбора».

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      Елена Торубарова
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