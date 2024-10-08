Посол Мирошник: из-за ВСУ 300 жителей Курской области пострадали, 70 — погибли

Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) 300 мирных жителей Курской области пострадали, а 70 — погибли. Число пострадавших курян назвал посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Сегодня, по данным, которыми мы располагаем, по этой статистике, более 300 человек пострадали, и порядка 70 человек погибли в Курской области», — заявил дипломат.

Он предположил, что названные данные неокончательны, поскольку большая часть пострадавших людей все еще находится на контролируемых ВСУ территориях.

В Курской области два месяца идут бои с ВСУ. Россия уже начала контрнаступление и освободила ряд населенных пунктов — бои на территории страны пока продолжаются. В Кремле, в свою очередь, заверили, что контроль над всей территорией региона, где с начала августа идут бои с ВСУ, будет восстановлен.

