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22:18, 20 ноября 2024Россия

Глава Суджанского района ушел в отставку «после размышлений и разговора с губернатором»

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев ушел в отставку
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Александр Богачев

Александр Богачев. Кадр: Telegram-канал «Богачев Александр Михайлович»

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев ушел в отставку. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Богачев уточнил, что принял это решение «после размышлений и разговора с губернатором». «Я благодарен каждому за откровенные разговоры и критику, которая помогала мне увидеть ситуацию с разных сторон», — говорится в сообщении.

12 ноября губернатор региона Алексей Смирнов обещал уволить Богачева. Решение было озвучено на встрече руководства области с местными жителями.

По данным Telegram-канала Mash, причиной данного решения стало нежелание Богачева идти на контакт с жителями, с 6 августа глава муниципалитета ни разу не общался с вынужденными переселенцами из Суджанского района, атакованного Вооруженными силами Украины.

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