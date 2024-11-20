Глава Суджанского района ушел в отставку «после размышлений и разговора с губернатором»

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев ушел в отставку

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев ушел в отставку. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Богачев уточнил, что принял это решение «после размышлений и разговора с губернатором». «Я благодарен каждому за откровенные разговоры и критику, которая помогала мне увидеть ситуацию с разных сторон», — говорится в сообщении.

12 ноября губернатор региона Алексей Смирнов обещал уволить Богачева. Решение было озвучено на встрече руководства области с местными жителями.

По данным Telegram-канала Mash, причиной данного решения стало нежелание Богачева идти на контакт с жителями, с 6 августа глава муниципалитета ни разу не общался с вынужденными переселенцами из Суджанского района, атакованного Вооруженными силами Украины.