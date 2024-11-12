Главу района в Курской области уволили по требованию местных жителей. Переселенцы жаловались на безразличие чиновника

Глава Суджанского района Курской области Богачев отправлен в отставку

Главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку. Чиновника уволили 12 ноября на встрече руководства региона с местным населением.

По данным Telegram-канала Mash, причиной данного решения стало нежелание Богачева идти на контакт с жителями. С 6 августа глава муниципалитета ни разу не общался с вынужденными переселенцами из Суджанского района, атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Жители района собрались на Красной площади в Курске в прошедшие выходные с требованием чиновников ответить на вопросы о мерах социальной поддержки, так как многие остались без жилья и средств к существованию. Следствием стала встреча руководства региона, первым решением которого была отставка Богачева. Увольнение главы района встретили аплодисментами.

Чиновник, в свою очередь, подтвердил RT, что на собрании с жителями Курской области его отстранили. «Люди пришли и там, естественно, начали задавать вопросы. Вопросы, понятное дело, что сложные, иногда порой неудобные», — признал он.

С обстрела Суджи началось вторжение ВСУ в Курскую область

6 августа именно с массированного обстрела Суджи началось вторжение ВСУ на территорию Курской области. Обстреляв город, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате местным жителям пришлось покинуть город и район.

В день вторжения украинских войск в Курскую область жители Суджи услышали громкие звуки в районе трех часов ночи. Вскоре супругам Ивану и Светлане Савченко позвонили дети и велели собирать вещи, рассказала супружеская пара. При этом женщина отметила, что была уверена, что ей и мужу придется покинуть Суджу лишь на несколько дней.

Освобождение Суджи — решающая часть освобождения Курской области

В октябре стало известно о подготовке Российской армии к штурму населенного пункта. Освобождение Суджи — решающая часть освобождения Курской области, убежден военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Но надо учитывать, что на самом деле освобождение Суджи — это ключевой момент в освобождении всех оккупированных приграничных территорий. Здесь одна из главных задач — это прорыв опорных пунктов. По сути, из тех территорий, который захватили, это самый крупный населенный пункт», — отметил Перенджиев.

Военный эксперт рассказал, что задача Российской армии в Судже — это контртеррористическая операция.

В начале ноября сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский хочет вывести войска из Курской области. Однако он не в состоянии это сделать, убежден военкор Марат Хайруллин. По его словам, ВСУ в регионе попали в крайне плачевное положение.