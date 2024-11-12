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11:36, 12 ноября 2024Россия

Увольнение главы атакованного ВСУ района Курской области встретили аплодисментами

Shot: увольнение главы Суджанского района Богачева встретили аплодисментами
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Александра Богачёва

Увольнение главы Суджанского района Курской области Александра Богачева встретили аплодисментами. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, отставка чиновника стала одним из первых вопросов на встрече руководства региона с жителями атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) района. Когда требование населения удовлетворили, в зале раздались аплодисменты.

Об отставке Богачева стало известно утром 12 ноября. Жители Суджанского района пожаловались, что с начала вторжения ВСУ чиновник ни разу не общался с вынужденными переселенцами из муниципалитета.

Именно с массированного обстрела Суджи в начале августа началась атака украинских войск, в ходе которой ВСУ прорвали государственную границу и заняли ряд населенных пунктов на территории Курской области. В результате многие местные жители были вынуждены оставить свои дома.

ЖЗЛ
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