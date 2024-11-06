Жители курского приграничья рассказали о первом дне вторжения ВСУ

Семья Савченко из Суджи: в начале вторжения ВСУ были громкие звуки в три ночи

В день вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область жители Суджи Иван и Светлана Савченко услышали громкие звуки в районе трех часов ночи. Вскоре супругам позвонили дети и сказали собирать вещи, рассказала супружеская пара, чьи слова приводят «Известия».

Когда россияне отъехали от Суджи, они обнаружили, что забыли взять с собой заранее подготовленные документы. Возвращаться назад уже было опасно, так как другие жители рассказывали, что возле Суджанской больницы стоят три танка.

«По дороге перед Мартыновской горой из-за посадки вылетел коптер. […]. Мы смотрим, куда он летит. В это время навстречу нам ехал большой КамАЗ. И он [коптер] за две машины до нас прям в лобовое стекло ударился. Лобовое стекло упало, и мы проехали, но мы не имели возможности свернуть, потому что настолько плотно все было», — рассказала Светлана.

Она вместе с мужем направилась в Курск. Женщина рассказала, что была уверена, что ей и мужу придется покинуть Суджу лишь на несколько дней. Сейчас она вместе с супругом живет в ПВР в Курске.

Суджа была занята украинскими войсками в августе 2024 года после вторжения в Курскую область, до этого она не раз подвергалась обстрелам. Населенный пункт стал самым крупным из оказавшихся под контролем ВСУ на территории России. Контроль над городом в «Ахмате» назвали вопросом времени, подготовка к штурму населенного пункта уже началась.