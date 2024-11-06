Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:23, 6 ноября 2024Россия

Жители курского приграничья рассказали о первом дне вторжения ВСУ

Семья Савченко из Суджи: в начале вторжения ВСУ были громкие звуки в три ночи
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В день вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область жители Суджи Иван и Светлана Савченко услышали громкие звуки в районе трех часов ночи. Вскоре супругам позвонили дети и сказали собирать вещи, рассказала супружеская пара, чьи слова приводят «Известия».

Когда россияне отъехали от Суджи, они обнаружили, что забыли взять с собой заранее подготовленные документы. Возвращаться назад уже было опасно, так как другие жители рассказывали, что возле Суджанской больницы стоят три танка.

«По дороге перед Мартыновской горой из-за посадки вылетел коптер. […]. Мы смотрим, куда он летит. В это время навстречу нам ехал большой КамАЗ. И он [коптер] за две машины до нас прям в лобовое стекло ударился. Лобовое стекло упало, и мы проехали, но мы не имели возможности свернуть, потому что настолько плотно все было», — рассказала Светлана.

Материалы по теме:
«Они были в ужасных условиях» У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
«Они были в ужасных условиях»У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
23 октября 2024
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024
«Ошметки летели по головам» Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
«Ошметки летели по головам»Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
27 сентября 2024

Она вместе с мужем направилась в Курск. Женщина рассказала, что была уверена, что ей и мужу придется покинуть Суджу лишь на несколько дней. Сейчас она вместе с супругом живет в ПВР в Курске.

Суджа была занята украинскими войсками в августе 2024 года после вторжения в Курскую область, до этого она не раз подвергалась обстрелам. Населенный пункт стал самым крупным из оказавшихся под контролем ВСУ на территории России. Контроль над городом в «Ахмате» назвали вопросом времени, подготовка к штурму населенного пункта уже началась.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп победил на выборах в месте покушения на него

      В ЛНР рассказали о проблемах ВСУ с обмундированием

      В США заявили о проигрыше Харрис

      Женщина перепутала глазные капли с клеем и попала в больницу

      Маск поделился фото из предвыборного штаба Трампа

      Российские войска увеличили давление на ВСУ на купянском направлении

      Жители курского приграничья рассказали о первом дне вторжения ВСУ

      В США спрогнозировали контроль республиканцев над Сенатом

      Губернатор раскрыл подробности об атаке дрона ВСУ на Орловскую область

      Харрис сократила отставание от Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше