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03:13, 12 ноября 2024Бывший СССР

У военкоматов на Украине образовались очереди из военнообязанных. Они пытаются продлить отсрочку от мобилизации

«Страна.ua»: у военкоматов на Украине собрались очереди для продления отсрочки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

У военкоматов на Украине образовались очереди из военнообязанных, которые пытаются продлить отсрочку от мобилизации. Об этом заявило украинское издание «Страна.ua».

В публикации уточняется, что возле ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкомата на Украине) наблюдаются «огромные очереди». Журналисты напомнили, что 9 ноября закончился срок отсрочек у большинства тех, у кого она есть.

Власть анонсировала возможность обновления отсрочки в «Резерв+» для отдельных категорий, но и там это многим не удается

Страна.ua

Ранее начальник отделения воинского учета территориального центра комплектования (ТЦК) Ровненской области Александр Бодин заявил, что ограниченно годные к военной службе граждане Украины обязаны пройти повторную медкомиссию до 5 декабря 2024 года. По его словам, обладатели данного статуса получат один из четырех новых статусов: «годен к военной службе», «временно непригоден», «непригоден» с пересмотром через 6-12 месяцев или «непригоден» с исключением из воинского учета.

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В приложении произошел массовый сбой

10 ноября сообщалось о массовом сбое в приложении «Резерв+». Граждане жаловались на функционал приложения.

Презентованный министерством обороны Украины функционал приложения с предоставлением отсрочки инвалидам и студентам работает с проблемами, слишком долго подгружая информацию о наличии такого права, а анонсированная ведомством бета-версия о предоставлении отсрочки многодетным отцам не работает, писали украинцы в соцсетях.

Депутат от партии «Слуга народа» Александр Федиенко заявил, что гражданам надо подтверждать свое право на отсрочку от мобилизации при каждом решении Верховной Рады о продлении военного положения в стране.

Отсрочку нужно подтверждать каждый раз, когда Верховная Рада голосует продление военного положения. Следует подать заявление о продлении отсрочки и подтвердить основания для ее продления

Александр Федиенкодепутат Верховной Рады

6 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации в стране еще на 90 дней. Это 13-е продление этих законов после 24 февраля 2022 года. Законы предусматривают поддержание мобилизации как среди населения, так и экономики в целом.

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На Украине признали провал плана по мобилизации

Депутат Верховной Рады Украины Соломия Бобровская признала, что план Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мобилизации на 2024 год не будет выполнен.

По ее словам, мотивация военных падает из-за дефицита ресурсов и накопившейся усталости.

Кроме усталости, еще одна вещь, которая сильно демотивирует — это раскрытие коррупционных скандалов, когда сложно людям объяснить, почему одни должны идти воевать, а другие должны декларировать миллионы долларов наличкой

Соломия Бобровскаядепутат Верховной Рады

В конце октября Кабинет министров Украины принял закон об ужесточении воинского учета, который позволит разным ведомствам сообщать информацию о подлежащих мобилизации гражданах в ТЦК. Согласно утвержденному кабмином закону, разглашать военкоматам информацию о призывниках позволяется сотрудникам Службы безопасности Украины, полиции и разведки.

ЖЗЛ
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