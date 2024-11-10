Украинцы пожаловались на сбой приложения по отсрочке от мобилизации

«Страна»: украинцы массово жалуются на сбой приложения по отсрочке мобилизации

Массовые жалобы украинских граждан поступают на сбой в национальном приложении «Резерв+», из-за которого они не могут вовремя продлить право на отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

9 ноября истекает право на отсрочку большинства военнообязанных, которых могут мобилизовать, если они не смогут его подтвердить. Речь идет об инвалидах, студентах и многодетных.

Граждане жалуются на функционал приложения, который очень долго подгружает информацию о наличии права на отсрочку, а анонсированная Минобороны Украины бета-версия о предоставлении отсрочки многодетным отцам не работает.

Издание также цитирует депутата от партии «Слуга народа» Александра Федиенко, который заявил, что гражданам надо подтверждать свое право на отсрочку от мобилизации при каждом решении Верховной Рады о продлении военного положения в стране.

Ранее сообщалось, что жители Украины пытаются вывезти своих несовершеннолетних дочерей из страны на фоне слухов о возможной мобилизации женщин.