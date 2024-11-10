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00:12, 10 ноября 2024Бывший СССР

Украинцы начали вывозить дочерей из страны на фоне слухов о мобилизации женщин

На Украине вывозят школьниц из страны на фоне слухов о мобилизации женщин
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Phill Brown / Unsplash

Жители Украины пытаются вывезти своих несовершеннолетних дочерей из страны на фоне слухов о возможной мобилизации женщин. Об этом рассказал директор дистанционной школы Владимир Страшко в беседе с агентством УНИАН.

Он отметил, что до этого родители отправляли за границу сыновей, однако в последнее время стали поступать так же и с дочерьми. «Теперь родители и девочек активно занимаются их эвакуацией для обучения за рубежом», — сообщил Страшко.

Ранее в Верховной Раде призвали начать мобилизацию женщин на Украине. С соответствующей инициативой выступила депутат Марьяна Безуглая. Она предложила привлечь женщин к работе в военной промышленности.

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