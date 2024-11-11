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20:23, 11 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ подтвердили подрыв дамбы Кураховского водохранилища. Украинский боец описал обстановку в этом районе

Боец ВСУ Бунятов заявил о подтоплении сел под Курахово после подрыва дамбы
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Участник батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов с позывным Осман описал обстановку в населенных пунктах к западу от Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) после подрыва дамбы Кураховского водохранилища. По его словам, ряд населенных пунктов в направлении села Богатырь в Великоновоселковском районе подтоплены.

По его словам, дороги остаются пригодными для использования, однако перемещение бронетехники по грунтовым дорогам вокруг населенных пунктов ограничено.

На Украине официально подтвердили подрыв дамбы Кураховского водохранилища

В подконтрольной Украине Донецкой областной военной администрации (ОВА) официально подтвердили повреждение дамбы Кураховского водохранилища. Подтопление потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей — «как на Донетчине, так и на Днепровщине», отметил глава администрации Вадим Филашкин.

По его данным, по состоянию на 16:00 по киевскому времени (17:00 по московскому) уровень воды в реке Волчьей поднялся на 1,2 метра. При этом он заявил, что подтоплений жилых домов не зафиксировано.

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9 ноября 2024

Подрыв дамбы назвали попыткой ВСУ замедлить продвижение армии России

11 ноября появились сообщения об окружении Курахово Российской армией. Один из военнослужащих ВС РФ рассказал, что некоторые российские части находятся в городе и там ведутся бои, населенный пункт постепенно охватывают с флангов. Продвижение Российской армии в Курахово также подтвердили в ВСУ.

«Судя по всему, ВСУ приняли решение подорвать объект, чтобы замедлить продвижение армии России», — предположили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны». Как сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, это показывает, что украинские военные «уже расстались с этим регионом». Он отметил, что данное направление очень важное. «Это один из самых укрепленных узлов обороны, за которым можно наступать куда угодно, дальше уже Днепропетровская область», — подчеркнул Дандыкин.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Влияние подрыва дамбы под Курахово на наступление ВС России оценили

Военный эксперт Борис Рожин оценил влияние подрыва дамбы Кураховского водохранилища на наступление ВС РФ.

«Спасет ли это кураховскую группировку [ВСУ]? Нет, потому что помимо наступления с севера или наступления с юга к той же дороге, которую они пытаются прикрыть, также идет штурм восточной окраины [Курахово]. И с юго-востока также идет наступление — со стороны Богоявленки», — сказал он.

При этом эксперт уточнил, что скорость продвижения ВС России по затопленной местности может несколько снизиться.

ЖЗЛ
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