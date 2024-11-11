Главком ВСУ раскрыл цель операции в Курской области. В российский регион вторглись для защиты других направлений фронта

Сырский назвал целью ВСУ в Курской области защиту других направлений фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что целью операции украинской армии в Курской области является защита других направлений фронта.

Если бы не стойкость наших воинов, то и десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на покровском, кураховском или торецком направлениях, что существенно ухудшило бы ситуацию на фронте Александр Сырский главнокомандующий ВСУ

Он подчеркнул, что бойцы ВСУ, воюющие в российском регионе, оттянули на себя часть сил противника, которые в иной ситуации активно продвигались бы в Донбассе. «Важность этого оперативного района нельзя недооценивать, учитывая количество войск противника, которые там сосредоточены», — заметил военный.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В США сообщили об адской ситуации в Курской области для ВСУ

Американская газета The Washington Post сообщила об адском положении ВСУ в Курской области.

В беседе с изданием двое неназванных украинских военных признались, что текущая ситуация в российском регионе намного сложнее, чем была несколько месяцев назад. По их словам, в приграничье ведутся ожесточенные бои, а военным приходится действовать в адских условиях.

Главком ВСУ Александр Сырский также сообщил Верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи о больших трудностях для украинской армии на фронте.

«Враг, используя свое численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на покровском и кураховском направлениях», — рассказал Сырский. Он выразил беспокойство в связи с тем, что ситуация остается сложной и с каждым днем лишь сильнее обостряется.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В России оценили возможности ВСУ выйти из Курской области

Украинские бойцы постепенно утрачивают возможности выйти из российского региона. О перспективах ВСУ порассуждал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, причиной являются колоссальные потери Киева и ухудшение погодных условий в Курской области.

На беспилотники сейчас надеяться нельзя: в условии тумана им работать сложно. Кроме того, потери в Курской области за три месяца превышают те, что были в прошлом году и в людях, и особенно в технике, хотя тогда было контрнаступление лета 2023 года Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Дандыкин добавил, что для отхода из приграничья ВСУ нужны дополнительные ресурсы, которые смогли бы обеспечить прикрытие, а также больше боеприпасов. Однако со снабжением армии наблюдаются большие проблемы, подытожил он.