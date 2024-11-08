Возможности ВСУ выйти из Курской области оценили

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ утрачивают возможность выхода из Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постепенно утрачивают возможности выхода из Курской области, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что проблемы связаны, в первую очередь, с большими потерями и ухудшением погодных условий.

«Пока возможности отступления есть, хотя и сделать это будет очень сложно. Все равно в регионе остаются какие-то подразделения, есть небольшие пополнения. Но со временем путей отхода будет становиться все меньше», — предупредил Дандыкин.

Он объяснил, что для отступления военным необходимы силы, способные обеспечить прикрытие, а также достаточное количество боеприпасов. Ситуацию осложняют, по его словам, и ухудшившиеся погодные условия.

«На беспилотники сейчас надеяться нельзя — в условии тумана им работать сложно. Кроме того, потери в Курской области за три месяца превышают те, что были в прошлом году. И в людях, и особенно в технике, хотя тогда было контрнаступление лета 2023 года. Это еще раз указывает на то, как дорого стоила и продолжает стоить Киеву курская авантюра», — заключил Дандыкин.

Ранее военкор Марат Хайруллин заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский хочет вывести войска из Курской области, но не сможет это сделать.